Иан Раш: "Фанаты "Реала" должны аплодировать Бэйлу"
Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Уэльса Иан Раш рассказал, что думает о ситуации вокруг игрока "Реала" Гарета Бейла. Об этом пишет BBC.
"Не понимаю, что там происходит у Бэйла в команде. Он должен идти куда хочет. Если он захочет остаться, то пусть остается. В Англии много желающих заполучить Гарета.
Болельщики "Реала" должны ему аплодировать. На прошлом финале Лиги чемпионов он забил невероятный гол в ворота "Ливерпуля". Они должны говорить ему: "Большое спасибо за работу", - сказал Раш.
В нынешнем сезоне Гарет участвовал в 29 матчах Ла Лиги. Он забил 8 голов и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: Бэйл отказался уходить из "Реала"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32