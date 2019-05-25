Иан Раш: "Фанаты "Реала" должны аплодировать Бэйлу"

Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Уэльса Иан Раш рассказал, что думает о ситуации вокруг игрока "Реала" Гарета Бейла. Об этом пишет BBC.

"Не понимаю, что там происходит у Бэйла в команде. Он должен идти куда хочет. Если он захочет остаться, то пусть остается. В Англии много желающих заполучить Гарета.

Болельщики "Реала" должны ему аплодировать. На прошлом финале Лиги чемпионов он забил невероятный гол в ворота "Ливерпуля". Они должны говорить ему: "Большое спасибо за работу", - сказал Раш.

В нынешнем сезоне Гарет участвовал в 29 матчах Ла Лиги. Он забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

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