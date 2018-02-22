Иан Райт: "Погба не находился бы в таком расположении духа, выступай он за "Манчестер Сити"

Теги манчестер юнайтедполь погба

Иан Райт: "Погба не находился бы в таком расположении духа, выступай он за "Манчестер Сити"Известный в прошлом английский футболист Иан Райт прокомментировал ситуацию, в которой в своей команде оказался полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.

"Гвардиола любит своих игроков. Я могу поставить все, что угодно, что, если бы Погба играл в его команде, он не был бы в том расположении духа, в котором находится сейчас. Держу пари - он смущен и не знает, что происходит. Я понимаю поклонников "Манчестер Юнайтед", которые говорят, что он плохо играет, но мы говорим о топ-игроке, которым нужно управлять", - цитирует бывшего футболиста Mirror.

Напомним, Райола предпринимает шаги для ухода Погба из "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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