Иан Райт сравнил Венгера с Мохаммедом Али и Роналдо

Известный в прошлом футболист Иан Райт высказался о пребывании французского наставника Арсена Венгера у "руля" лондонского "Арсенала".

"Наблюдение за ним сейчас похоже на то, как мы были свидетелями стареющего Мохаммеда Али, вышедшего против Ларри Холмса, или бразильца Роналдо, когда он начал толстеть. Мы наблюдали уход на покой великих. Проблема Арсена заключается в том, что в его углу нет никого, кто готов выбросить белое полотенце", - цитирует бывшего футболиста goal.com.

Напомним, сегодня "Арсенал" сыграет в финале кубка лиги против "Манчестер Сити". | soccernews.ru