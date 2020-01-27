Ибаньес будет играть в аренде в "Роме"

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Ибаньес будет играть в аренде в "Роме"

Защитник "Аталанты" Роджер Ибаньес будет играть в аренде в "Роме". Об этом сообщается на официальном сайте римлян.

По данным источника, бразилец будет выступать в итальянском клубе до лета 2021 года. В соглашении присутствует опция выкупа за 10 миллионов евро.

Ибаньес перешел в "Аталанту" из "Флуминенсе" зимой 2019 года. В этом сезоне 21-летний игрок участвовал лишь в 1 матче.

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