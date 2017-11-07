Ибишевич может перейти в "Баварию"

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Ибишевич может перейти в "Баварию"

Форвард "Герты" Ведад Ибишевич может продолжить карьеру в "Баварии", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, мюнхенский клуб видит в 33-летнем боснийце дублёра основного нападающего Роберта Левандовски.

В этом сезоне Ибишевич сыграл за "Герту" 14 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи.

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