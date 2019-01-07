Иборра перешёл из "Лестера" в "Вильярреал"

Игрок "Лестер" Висент Иборра перешёл в "Вильярреал". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт будет действовать до лета 2023 года. Детали соглашения пока неизвестны.



В текущем сезоне полузащитник участвовал в 8 матчах.



"Вильярреал" набрал 17 очков и располагается 17 месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

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