Иборра перешёл из "Лестера" в "Вильярреал"

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Иборра перешёл из "Лестера" в "Вильярреал"

Игрок "Лестер" Висент Иборра перешёл в "Вильярреал". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт будет действовать до лета 2023 года. Детали соглашения пока неизвестны.

В текущем сезоне полузащитник участвовал в 8 матчах.

"Вильярреал" набрал 17 очков и располагается 17 месте в турнирной таблице чемпионата Испании. 

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