Иборра стал игроком "Лестера"

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Иборра стал игроком "Лестера"

Хавбек "Севильи" Висенте Иборра стал игроком "Лестера", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист заключил с клубом четырехлетнее соглашение. Стоимость сделки составила 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Иборра сыграл 44 матча, забил 8 голов и отдал 4 ассиста.

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