Ибрагим Афеллай объявил о завершении карьеры

Известный голландский полузащитник Ибрагим Афеллай принял решение повесить бутсы на гвоздь, сообщает NOS.

34-летний футболист завершил карьеру после года без игровой практики - в последний раз он выходил на поле 26 января 2020-го.

В мае хавбек ушёл из ПСВ, так и не дождавшись предложений от других клубов, которые были бы ему интересны.

Афеллай также известен по выступлениям за "Барселону", "Шальке", "Олимпиакос" и "Сток Сити". В его активе 7 голов в 53 матчах в составе сборной Нидерландов.

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