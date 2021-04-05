Ибрагим Цаллагов может вернуться в "Крылья Советов"
Фото: Твиттер @sportbox
Защитник "Сочи" Ибрагим Цаллагов в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку, сообщает "Чемпионат".
По данным источников, футболист может вернуться в "Крылья Советов". Сообщается, что стороны уже обсуждали вопрос возможного перехода игрока на правах свободного агента.
Напомним, Цаллагов, который является воспитанником "Алании" уже играл в самарском клубе на протяжении 8 сезонов. Кроме "Крыльев" игрок выступал за "Зенит", "Динамо" и "Рубин". К "Сочи" защитник присоединился летом 2019 года.
В текущем сезоне футболист сыграл 21 матч в РПЛ, но результативными действиями не отметился.
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