Ибрагимович анонсировал книгу о себе "Я – футбол"

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Ибрагимович анонсировал книгу о себе "Я – футбол"
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сообщил, что в ближайшее время выйдет его новая книга.

"На следующей неделе выйдет моя книга "Я – футбол"! В ней рассказывается о моей карьере профессионального футболиста. Мне было весело писать ее. В ней вы сможете найти много моих интервью и моих фотографий, а также фото людей, с которыми я пересекался в своей карьере.

Книга выйдет на шведском, английском, датском, голландском, финском, французском, итальянском и норвежском языках", – написал Ибрагимович в своем Instagram.

Напомним, что 37-летний Ибрагимович за свою карьеру выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", став в общей сложности 11-кратным победителем национальных чемпионатов в четырех странах.

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