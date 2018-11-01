Ибрагимович анонсировал книгу о себе "Я – футбол"
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сообщил, что в ближайшее время выйдет его новая книга.
"На следующей неделе выйдет моя книга "Я – футбол"! В ней рассказывается о моей карьере профессионального футболиста. Мне было весело писать ее. В ней вы сможете найти много моих интервью и моих фотографий, а также фото людей, с которыми я пересекался в своей карьере.
Книга выйдет на шведском, английском, датском, голландском, финском, французском, итальянском и норвежском языках", – написал Ибрагимович в своем Instagram.
Next week my new book I am football is out! It is a book about my career as a football player and it has been a lot of fun working on it. Lots of pictures and interviews with me and with people I have worked with through my career. It will be released in Swedish, English, Danish, Dutch, Finnish, French, Italian and Norweigan. #iamfootball #jagärfotboll #zlatanibrahimovic @bonnierfakta @bonnierrights @vikingbooks @editionsjclatteslemasque @rizzolilibri @forlagetgyldendal @fontforlag @wsoykirjat @amboanthos
Напомним, что 37-летний Ибрагимович за свою карьеру выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", став в общей сложности 11-кратным победителем национальных чемпионатов в четырех странах.
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34