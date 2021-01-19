Ибрагимович анонсировал второй зимний трансфер "Милана"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович подтвердил, что в ближайшее время его одноклубником станет Марио Манджукич.

"Марио подписал контракт, он присоединится к "Милану". Так что теперь мы вдвоём будем пугать соперников", - сказал Ибрагимович в эфире канала Sky.

Ранее сообщалось, что соглашение Манджукича с "Миланом" будет рассчитано до конца сезона, а его продление зависит от попадания команды в Лигу Чемпионов.

Подписание хорвата - это второй зимний трансфер "россонери". Ранее был арендован у "Торино" полузащитник Суалио Мейте.

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