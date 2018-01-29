Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович близок к переезду в американскую МЛС.

Как сообщает источник, по трансферу 36-летнего шведа активно ведет переговоры "Лос-Анджелес Гэлакси".

Напомним, что в июне именитый бомбардир может стать свободным агентом.

Ибрагимович может стать самым высокооплачиваемым игроком МЛС с зарплатой 7,7 миллиона долларов в год.

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