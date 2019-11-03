Ибрагимович близок к переходу в "Милан"

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Ибрагимович близок к переходу в "Милан"

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может вернуться в "Милан", сообщает Marca.

По сведениям издания, стороны в данный момент ведут переговоры, которые могут завершиться успешно. В итальянском клубе уверены, что форвард по-прежнему способен выступать на высоком уровне. Контракт игрока с американским клубом истекает в конце 2019 года, поэтому он может достаться "Милану" бесплатно. 

В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел 31 матч в МЛС, забил 31 гол и отдал восемь результативных передач.

Напомним, что Ибрагимович ранее уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 годы.

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