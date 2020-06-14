Ибрагимович близок к уходу из "Милана" этим летом. Футболиста ждут в "Хаммарбю"

Теги миланзлатан ибрагимович

Ибрагимович близок к уходу из "Милана" этим летом. Футболиста ждут в "Хаммарбю"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович, скорее всего, покинет команду этим летом, утверждает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, из-за разногласий с руководством миланской команды, клуб вряд ли будет продлевать контракт с 38-летним шведом. Футболист может вернуться в шведский "Хаммарбю", с которым тренировался некоторое время.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович поссорился с гендиректором "Милана".

Напомним, по окончании сезона контракт 38-летнего футболиста с "россонери" заканчивается и, вероятно, не будет продлён.

После возвращения в "Милан" в январе Ибрагимович забил 4 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах.

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