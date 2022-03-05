Ибрагимович близок к возвращению на поле. Он не играл 1,5 месяца

Теги златан ибрагимовичмиланнаполи

Ибрагимович близок к возвращению на поле. Он не играл 1,5 месяца

Фото твиттер Златана Ибрагимовича

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может сыграть с "Наполи" в 28-м туре Серии А.

По информации Football Italia, 40-летний швед готовится к матчу, который состоится в воскресенье в 22:45 по московскому времени.

Напомним, что звёздный форвард не играл с 23 января из-за травмы ахиллова сухожилия.

В текущем сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах за "Милан".

Не пропустите: Ибрагимович назвал условие для завершения карьеры. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Классон расторг контракт с "Краснодаром"

Официально: Классон расторг контракт с "Краснодаром"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов