Ибрагимович близок к возвращению на поле. Он не играл 1,5 месяца

Фото твиттер Златана Ибрагимовича

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может сыграть с "Наполи" в 28-м туре Серии А.

По информации Football Italia, 40-летний швед готовится к матчу, который состоится в воскресенье в 22:45 по московскому времени.

Напомним, что звёздный форвард не играл с 23 января из-за травмы ахиллова сухожилия.

В текущем сезоне Ибрагимович забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах за "Милан".

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