Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович близок к возвращению в строй.

"Передайте Жозе, что я возвращаюсь" - написал швед в своем твиттере и прикрепил к записи видео.

Напомним, что Ибрагимович подписал с "МЮ" контракт до лета 2018 года.

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