Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович близок к возвращению в строй после тяжёлой травмы колена.

Как сообщает The Times, 35-летний швед может вернуться к командным тренировкам уже в начале ноября.

Ранее стало известно, что Ибрагимович имеет шансы сыграть с "Арсеналом". Матч между "красными дьяволами" и "канонирами" запланирован на 2 декабря. | http://soccernews.ru