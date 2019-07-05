Ибрагимович бросил вызов Погба

1 Теги поль погбазлатан ибрагимовичманчестер юнайтедлос-анджелес гэлакси

Ибрагимович бросил вызов Погба

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поучаствовал во флешмобе под названием "Bottle Cap Challenge".

Звёздный швед с помощью удара ноги открыл крышку бутылки. Соответствующее видео он опубликовал в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@sprakforalla (Zoran) You are welcome @paulpogba you are next #bottlecapchallenge

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

"Поль Погба, ты следующий", - бросил вызов Ибрагимович бывшему партнёру по "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС. | http://soccernews.ru
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