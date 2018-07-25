Ибрагимович: "Будь я моложе, то съел бы всех в АПЛ на завтрак"

1 Теги златан ибрагимовичманчестер юнайтед

Ибрагимович: "Будь я моложе, то съел бы всех в АПЛ на завтрак"

Шведскому форварду Златану Ибрагимовичу жаль, что он не перешел в "Манчестер Юнайтед" в молодости.

"Мне жаль болельщиков - будь я моложе, они увидели бы другого льва. Правда, для АПЛ это было бы опасно, ведь я бы съел их всех на завтрак. А вместо этого съел на обед" - приводит слова Ибрагимовича Goal.com.

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