Ибрагимович: "Было несколько команд, которые были заинтересованы во мне"

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимович

Ибрагимович: "Было несколько команд, которые были заинтересованы во мне"Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович высказался о предложениях, которые были у него.

"У меня было несколько команд, я имею в виду, что было несколько команд, которые хотели заполучить "Ибру-кадабру" в свои ряды, но у меня был такой замечательный год с "Юнайтед", у нас был отличный год. Мы выиграли три трофея. Фантастические ребята, отличный клуб. Тренер, которого я знал раньше, я был счастлив", - цитирует 35-летнего нападающего ESPN FC.

Напомним, Ибрагимович подписал с "Манчестер Юнайтед" контракт до лета 2018-го года. | soccernews.ru

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