Ибрагимович дал показания по поводу стычки с Лукаку

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Ибрагимович дал показания по поводу стычки с Лукаку

Продолжается разбирательство касательно конфликта между форвардом "Милана" Златаном Ибрагимовичем и нападающим "Интера" Ромелу Лукаку во время кубкового матча, состоявшегося 26 января.

Звёздного шведа подозревали в проявлении расизма в отношении бельгийского оппонента, в связи с чем его вызвали дать показания представителям Итальянской федерации футбола.

Игрок "россонери" объяснил свои слова о "вуду", дав понять, что сказанное им не имеет ничего общего с дискриминацией по расовому признаку.

Учитывая, что Лукаку не жаловался на Ибрагимовича по поводу расизма, последнего, скорее всего, не дисквалифицируют за инцидент, хотя ему грозил бан на 10 матчей.

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