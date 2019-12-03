Ибрагимович дал согласие на возвращение в "Милан"
Шведский форвард Златан Ибрагимович близок к возвращению в "Милан", сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, 38-летний футболист согласился заключить контракт с "россонери", при этом отклонив предложения из Англии.
Напомним, что 31 декабря истечёт соглашение нападающего с "Лос-Анджелес Гэлакси" и он станет свободным агентом.
Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, забил 56 голов в 85 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
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|Ювентус
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|Лацио
|14
|30
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|Рома
|14
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|5
|Кальяри
|13
|25
|6
|Аталанта
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|7
|Наполи
|14
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|Парма
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|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
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|11
|Милан
|14
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|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
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|Сассуоло
|13
|14
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|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|13
|12
|18
|Дженоа
|14
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|СПАЛ
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