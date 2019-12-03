Ибрагимович дал согласие на возвращение в "Милан"

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Ибрагимович дал согласие на возвращение в "Милан"

Шведский форвард Златан Ибрагимович близок к возвращению в "Милан", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, 38-летний футболист согласился заключить контракт с "россонери", при этом отклонив предложения из Англии.

Напомним, что 31 декабря истечёт соглашение нападающего с "Лос-Анджелес Гэлакси" и он станет свободным агентом.

Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, забил 56 голов в 85 матчах.

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