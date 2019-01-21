Ибрагимович дал важный совет Кейну о дальнейшей карьере



Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович считает, что форварду "Тоттенхэма" Харри Кейну нужно перейти в топ-клуб.

"Я видел, как играет Кейн, когда выступал в Премьер-лиге. Я считаю его хорошим форвардом. Он продолжает успешно прогрессировать. Но играть в топ-клубе совсем не то же самое, что выступать за "Тоттенхэм", при всем к нему уважении.

Я считаю, что Харри сможет заиграть в топ-клубе. Ему нужно решиться на подобный трансфер. Если Кейн захочет выигрывать трофеи, ему нужно покинуть "Тоттенхэм". Люди запоминают победителей", - цитирует Ибрагимовича Mirror.

25-летний Кейн является воспитанником "Тоттенхэма" и выступает за лондонский клуб с 2011 года. Всего за "шпор" он провел 244 матча во всех турнирах, забил 160 мячей и отдал 28 голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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