Ибрагимович дал яркую оценку своей игре в этом сезоне

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Ибрагимович дал яркую оценку своей игре в этом сезоне

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович высказался о своей игровой форме на старте нового сезона.

39-летний швед провёл за "россонери" 3 матча, в которых забил 5 голов, в том числе 2 - в дерби с "Интером".

"Я знаю свой уровень. Сейчас я чувствую себя более совершенным игроком, чем 10 лет назад. Если бы у меня был уровень физической подготовки десятилетней давности, меня бы никто не смог остановить. Хотя они и так не могут", - цитирует Ибрагимовича Football Italia.

Напомним, что недавно ветеран переболел коронавирусом.

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