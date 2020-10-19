Ибрагимович дал яркую оценку своей игре в этом сезоне
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович высказался о своей игровой форме на старте нового сезона.
39-летний швед провёл за "россонери" 3 матча, в которых забил 5 голов, в том числе 2 - в дерби с "Интером".
"Я знаю свой уровень. Сейчас я чувствую себя более совершенным игроком, чем 10 лет назад. Если бы у меня был уровень физической подготовки десятилетней давности, меня бы никто не смог остановить. Хотя они и так не могут", - цитирует Ибрагимовича Football Italia.
Напомним, что недавно ветеран переболел коронавирусом.
Не пропустите: Ибрагимович ответил Лукаку, назвав себя богом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Ле Таллек объяснил, зачем ему нужен российский паспорт
-
Заболотный пожаловался на СМИ
-
Малком не сыграет с "Брюгге"
-
Ещенко высказался о конкуренции с новичком "Спартака" Мозесом
-
Камбек сезона в Англии: как "Тоттенхем" смог сыграть вничью, выигрывая 3:0 у "Вест Хэма" на 82 минуте?
-
"Химки" снова будут играть при пустых трибунах
-
Агент Маньяков назвал двух игроков "Ростова", которые следующими покинут клуб
-
"Лестер" потерял на длительный срок основного защитника
-
Ибрагимович планирует остаться в "Милане" до 2022 года
-
ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после победы в дерби с "Динамо"
-
"Астон Вилла" впервые за 90 лет стартовала в чемпионате Англии с четырёх побед
-
"Бока Хуниорс" будет судиться с "Барселоной"
-
Хацкевич прокомментировал своё будущее в "Роторе"
-
Футболка Кокорина, в которой он забил первый гол за "Спартак", отправлена на благотворительный аукцион
-
"Рома" готовит новый контракт для Джеко
-
В "Уфе" анонсировали зимнее усиление состава
-
Кейн установил рекорд АПЛ
-
Венгер ответил на провокационное заявление Моуринью об автобиографии француза
-
Ибрагимович дал яркую оценку своей игре в этом сезоне
-
"Ювентус" нацелился на хавбека "Зальцбурга"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17