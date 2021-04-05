Ибрагимович договорился с "Миланом" о новом контракте

Фото инстаграм Златана Ибрагимовича

Нападающий Златан Ибрагимович останется в "Милане" ещё на один сезон, утверждает Calciomercato.

По сведениям издания, стороны согласовали продление действующего контракта на один год - до июня 2022-го.

Сообщается, что изменится структура зарплаты звёздного шведа: её бонусная часть увеличится, а фиксированная - уменьшится.

В текущем сезоне 39-летний Ибрагимович сыграл за "Милан" 24 матча, забил 17 голов и сделал 2 ассиста.

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