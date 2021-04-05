Ибрагимович договорился с "Миланом" о новом контракте

Теги миланзлатан ибрагимович

Ибрагимович договорился с "Миланом" о новом контракте

Фото инстаграм Златана Ибрагимовича

Нападающий Златан Ибрагимович останется в "Милане" ещё на один сезон, утверждает Calciomercato.

По сведениям издания, стороны согласовали продление действующего контракта на один год - до июня 2022-го.

Сообщается, что изменится структура зарплаты звёздного шведа: её бонусная часть увеличится, а фиксированная - уменьшится.

В текущем сезоне 39-летний Ибрагимович сыграл за "Милан" 24 матча, забил 17 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Милан", "Рома" и "Атлетико" поспорят за сербского форварда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" опережает "Ювентус" в борьбе за хавбека "Рубина"

"Милан" опережает "Ювентус" в борьбе за хавбека "Рубина"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов