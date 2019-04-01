Ибрагимович эффектно забил пенальти в матче МЛС
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС против "Портленд Тимберс".
Оба гола звёздный швед забил, реализовав пенальти. Особенно эффектным получилось второе взятие ворот - форвард исполнил 11-метровый в стиле Антонина Паненки.
Always putting on a show, that @Ibra_official pic.twitter.com/Mr092DL0l2— LA Galaxy (@LAGalaxy) 1 апреля 2019 г.
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