Ибрагимович эффектно забил пенальти в матче МЛС

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС против "Портленд Тимберс".

Оба гола звёздный швед забил, реализовав пенальти. Особенно эффектным получилось второе взятие ворот - форвард исполнил 11-метровый в стиле Антонина Паненки.

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