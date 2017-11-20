Ибрагимович: "Если бы болельщики знали, какая у меня была травма, они бы не поверили"

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимович

Ибрагимович: "Если бы болельщики знали, какая у меня была травма, они бы не поверили"Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович высказался о своем восстановлении после травмы.

"Я уже говорил, что львы восстанавливаются не как люди. Я это доказал. Но если бы болельщики знали, какая у меня была травма, они не поверили бы этому. Фанаты думают, что у меня были проблемы только с крестообразными связками, но у меня были и другие неприятности в колене. Но я хочу сохранить это в себе, мне не нужно говорить со всеми об этом. Это очень личные вещи", - цитирует 36-летнего нападающего le10sport.

Напомним, Ибрагимович прокомментировал свое возвращение на поле. | soccernews.ru

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