Ибрагимович: "Если бы болельщики знали, какая у меня была травма, они бы не поверили"

Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович высказался о своем восстановлении после травмы.

" Я уже говорил, что львы восстанавливаются не как люди. Я это доказал. Но если бы болельщики знали, какая у меня была травма, они не поверили бы этому. Фанаты думают, что у меня были проблемы только с крестообразными связками, но у меня были и другие неприятности в колене. Но я хочу сохранить это в себе, мне не нужно говорить со всеми об этом. Это очень личные вещи ", - цитирует 36-летнего нападающего le10sport.

Напомним, Ибрагимович прокомментировал свое возвращение на поле. | soccernews.ru