Ибрагимович: "Если бы я был тренером "МЮ", я бы сказал, что Фергюсона больше нет"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал, что мешает "Манчестер Юнайтед" развиваться. Об этом информирует Mirror.
"Все, что сейчас происходит в клубе, просматривается через призму времени Фергюсона. Все говорят: "Если бы Фергюсон был у руля, такого бы не было. Фергюсон то, Фергюсон это.
Если бы я был тренером, я бы сказал, что Фергюсона больше нет. И я пришел сюда, чтобы творить собственную историю. Нужно думать о настоящем", - сказал футболист.
"Манчестер Юнайтед" занимает 5 место в турнирной таблице, имея в активе 58 баллов. Ибрагимович выступал за "МЮ" с 2016 по 2018 год.
А еще: Куртуа отказался переходить в "Манчестер Юнайтед" в обмен на Де Хеа| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14