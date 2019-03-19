Ибрагимович: "Если бы я был тренером "МЮ", я бы сказал, что Фергюсона больше нет"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал, что мешает "Манчестер Юнайтед" развиваться. Об этом информирует Mirror.

"Все, что сейчас происходит в клубе, просматривается через призму времени Фергюсона. Все говорят: "Если бы Фергюсон был у руля, такого бы не было. Фергюсон то, Фергюсон это.

Если бы я был тренером, я бы сказал, что Фергюсона больше нет. И я пришел сюда, чтобы творить собственную историю. Нужно думать о настоящем", - сказал футболист.

"Манчестер Юнайтед" занимает 5 место в турнирной таблице, имея в активе 58 баллов. Ибрагимович выступал за "МЮ" с 2016 по 2018 год.

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