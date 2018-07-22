Ибрагимович: "Если приехал бы сюда десять лет назад, то уже стал бы президентом"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился мнением о свое влиянии на МЛС.

"Не знаю, изменился ли американский футбол после моего прибытия. Я просто выполняю свою работу.

Им повезло, что я не приехал сюда 10 лет назад. Сейчас был бы здесь президентом" - приводит слова Ибрагимович сайт клуба.

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