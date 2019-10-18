Ибрагимович: "Если я уйду, американским журналистам будет не о чем писать"

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сказал, что американским журналистам будет не о чем писать, когда о покинет клуб МЛС. Также футболист отметил, что добросовестно относится к работе. Об этом сообщает Si.com.

"У меня контракт до 31 декабря 2019 года, и я хочу отработать его на совесть. Если я уйду, вам, журналистам, будет не о чем писать. А если решу остаться, то посмотри, что будет", - сказал Ибрагимович.

В этом сезоне 38-летний швед провел 29 матчей, отметившись 30 голами и 7 ассистами.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может перейти в "Фиорентину".

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