Ибрагимович: "Если я уйду, никто и не вспомнит, что такое МЛС"

Теги лос-анджелес гэлаксизлатан ибрагимовичнаполиинтер милан

Ибрагимович: "Если я уйду, никто и не вспомнит, что такое МЛС"

Нападающий Златан Ибрагимович сделал громкое заявление о своём возможном уходе из "Лос-Анджелес Гэлакси".

"Пока не знаю, где буду играть в следующем году. Если я останусь, это будет хорошо для МЛС, потому что весь мир будет смотреть эту лигу. Если я уйду, никто и не вспомнит, что такое МЛС", - цитирует 38-летнего шведа Daily Mail.

Ибрагимович выступает за "Гэлакси" с 2018 года, сыграл 58 матчей, забил 53 гола и сделал 15 ассистов. Его контракт с клубом истекает в декабре.

СМИ пишут об интересе к форварду со стороны грандов Серии А. Слухи связывают его имя с "Наполи" и "Интером".

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