Ибрагимович: "Если я захочу сыграть на ЧМ-2018, ФИФА не сможет остановить меня"

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович дал понять, что его не волнует возможный запрет ФИФА на участие в ЧМ-2018.

"Сейчас я просто хочу играть в футбол. Буду играть, а потом посмотрим, смогу ли я выступить на Чемпионате Мира. ФИФА не сможет остановить меня. Если я захочу, я буду там. Это же касается и сборной Швеции - если я захочу, я буду в команде. Это моё дело, а не ФИФА" - цитирует 36-летнего нападающего Eurosport.

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