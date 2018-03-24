Ибрагимович: "Если я захочу, то поеду на Чемпионат Мира"

Новичок "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович не исключает возвращение в сборную Швеции для участия в ЧМ-2018.

"Если я захочу, то поеду на Чемпионат Мира, а если не захочу - не поеду. Всё зависит от меня. Но нужно двигаться шаг за шагом. Я очень хочу снова играть в футбол - мне это нужно, а там посмотрим, как я буду чувствовать себя после возвращения на поле" - цитирует 36-летнего форварда ESPN.

Напомним, что Ибрагимович прекратил выступления за сборную Швеции после Евро-2016.

На групповом этапе ЧМ-2018 подопечные Янне Андерссона сыграют с Южной Кореей, Германией и Мексикой.

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