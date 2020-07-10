Ибрагимович: "Это уже не мой "Милан"
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович рассказал, что думает о своей команде.
"Это не мой "Милан", уже все по-другому. Амбиции не то, что раньше, с которыми ассоциируется клуб.
Я хочу, чтобы клуб боролся за Лигу Чемпионов и за скудетто. Я все еще получаю удовольствие игры, но играю не за контракт.
Жду ли я звонка от руководства? Не знаю, пока никто не звонил", - сказал Ибрагимович.
Напомним, что 38-летний форвард вернулся в "Милан" в январе, сыграл 13 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.
Ранее СМИ сватали Ибрагимовича в "Хаммарбю", совладельцем которого он является.
Не пропустите: "Милан" нацелился на воспитанника "Барселоны". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17