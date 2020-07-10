Ибрагимович: "Это уже не мой "Милан"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович рассказал, что думает о своей команде.

"Это не мой "Милан", уже все по-другому. Амбиции не то, что раньше, с которыми ассоциируется клуб.

Я хочу, чтобы клуб боролся за Лигу Чемпионов и за скудетто. Я все еще получаю удовольствие игры, но играю не за контракт.

Жду ли я звонка от руководства? Не знаю, пока никто не звонил", - сказал Ибрагимович.

Напомним, что 38-летний форвард вернулся в "Милан" в январе, сыграл 13 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

Ранее СМИ сватали Ибрагимовича в "Хаммарбю", совладельцем которого он является.

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