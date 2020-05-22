Ибрагимович, Глеб и Чигринский - самые провальные трансферы в карьере Гвардиолы по версии GiveMeSport

Британский спортивный портал GiveMeSport опубликовал собственный рейтинг самых провальных трансферных покупок в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы.

Напомним, что испанец сейчас возглавляет "Манчестер Сити", а до этого работал в "Баварии" и "Барселоне".

1. Златан Ибрагимович (из "Интера" в "Барселону" в 2009 году за 62,55 млн фунтов);

2. Александр Глеб (из "Арсенала" в "Барселону" в 2008 году за 15,3 млн фунтов);

3. Дмитрий Чигринский (из "Шахтёра" в "Барселону" в 2009 году за 22,5 млн фунтов);

4. Клаудио Браво (из "Барселоны" в "Манчестер Сити" в 2016 году за 16,2 млн фунтов);

5. Нолито (из "Сельты" в "Манчестер Сити" в 2016 году за 16,2 млн фунтов);

6. Кейррисон (из "Палмейраса" в "Барселону" в 2009 году за 12,6 млн фунтов);

7. Мартин Касерес (из "Вильярреала" в "Барселону" в 2008 году за 14,85 млн фунтов);

8. Джон Стоунз (из "Эвертона" в "Манчестер Сити" в 2016 году за 50 млн фунтов);

9. Ян Кирхгофф (из "Майнца" в "Баварию" в 2013 году бесплатно);

10. Данило (из "Реала" в "Манчестер Сити" в 2017 году за 26,5 млн фунтов).

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