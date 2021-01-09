Ибрагимович готов к сегодняшнему матчу с "Торино"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович сможет вернуться на поле уже сегодня, 9 января.

39-летний футболист включён в заявку "россонери" на матч 17-го тура итальянской Серии А против "Торино".

Напомним, что звёздный швед из-за травм не играл с 22 ноября.

Матч "Милан" - "Торино" начнётся в 22:45 по московскому времени.

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