Ибрагимович готов остаться в "Милане" при одном условии

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович поставил условия итальянскому клубу, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, футболист готов остаться в клубе еще на сезон, если руководство сделает значительные инвестиции в состав во время трансферного окна.

По мнению Ибрагимовича, команда сможет достичь успеха и выйти в Лигу Чемпионов только при усилении состава

Контракт 38-летнего шведа с "Миланом" рассчитан до конца нынешнего сезона.

Футболист вернулся в "Милан" в начале января 2020 года.

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