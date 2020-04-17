Ибрагимович готов остаться в "Милане" при одном условии
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович поставил условия итальянскому клубу, сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, футболист готов остаться в клубе еще на сезон, если руководство сделает значительные инвестиции в состав во время трансферного окна.
По мнению Ибрагимовича, команда сможет достичь успеха и выйти в Лигу Чемпионов только при усилении состава
Контракт 38-летнего шведа с "Миланом" рассчитан до конца нынешнего сезона.
Футболист вернулся в "Милан" в начале января 2020 года.
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|25
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|25
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|Рома
|26
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|6
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|26
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|25
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|Болонья
|26
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|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
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|26
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|25
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|25
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|Дженоа
|26
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|26
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|СПАЛ
|26
|18
|20
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|26
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