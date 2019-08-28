Ибрагимович готов вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедлос-анджелес гэлаксизлатан ибрагимович

Ибрагимович готов вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович уверен, что смог бы даже в 37 лет заиграть в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что звёздный швед уже выступал за "красных дьяволов" с июля 2016-го по март 2018 года, за этот период он сыграл 53 матча, забил 29 голов и сделал 10 ассистов.

"Я легко могу играть в АПЛ. Если нужен "МЮ", то я здесь. Хотя я уже сделал своё дело в Европе", - цитирует нападающего The Independent.

В текущем розыгрыше МЛС Ибрагимович забил 22 гола и сделал 3 ассиста в 22 матчах.

Не пропустите: Легенда "МЮ" высказался о возможной отставке Сульшера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Барселоне" ответили на слухи о рецидиве травмы у Месси

В "Барселоне" ответили на слухи о рецидиве травмы у Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 3 9
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3 7
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
4 Лестер Сити Лестер Сити 3 5
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 4
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
7 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 3 4
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3 4
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 4
10 Борнмут Борнмут 3 4
11 Эвертон Эвертон 3 4
12 Челси Челси 3 4
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 3 4
14 Бернли Бернли 2 3
15 Астон Вилла Астон Вилла 3 3
16 Норвич Сити Норвич Сити 3 3
17 Саутгемптон Саутгемптон 3 3
18 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 2
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
20 Уотфорд Уотфорд 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов