Ибрагимович готов вернуться в "Манчестер Юнайтед"
Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович уверен, что смог бы даже в 37 лет заиграть в "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что звёздный швед уже выступал за "красных дьяволов" с июля 2016-го по март 2018 года, за этот период он сыграл 53 матча, забил 29 голов и сделал 10 ассистов.
"Я легко могу играть в АПЛ. Если нужен "МЮ", то я здесь. Хотя я уже сделал своё дело в Европе", - цитирует нападающего The Independent.
В текущем розыгрыше МЛС Ибрагимович забил 22 гола и сделал 3 ассиста в 22 матчах.
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|Манчестер Юнайтед
|3
|4
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|Тоттенхэм
|2
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|Брайтон & Хоув Альбион
|3
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|8
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|3
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|9
|Кристал Пэлас
|3
|4
|10
|Борнмут
|3
|4
|11
|Эвертон
|3
|4
|12
|Челси
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|14
|Бернли
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|Астон Вилла
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
|3
|18
|Вулверхэмптон
|2
|2
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|Ньюкасл Юнайтед
|2
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|20
|Уотфорд
|3
|0