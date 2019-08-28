Ибрагимович готов вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович уверен, что смог бы даже в 37 лет заиграть в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что звёздный швед уже выступал за "красных дьяволов" с июля 2016-го по март 2018 года, за этот период он сыграл 53 матча, забил 29 голов и сделал 10 ассистов.

"Я легко могу играть в АПЛ. Если нужен "МЮ", то я здесь. Хотя я уже сделал своё дело в Европе", - цитирует нападающего The Independent.

В текущем розыгрыше МЛС Ибрагимович забил 22 гола и сделал 3 ассиста в 22 матчах.

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