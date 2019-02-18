Ибрагимович громко высказался о своих целях на предстоящий сезон в МЛС

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович намерен выстрелить в предстоящем сезоне.

"В новом сезоне я вам кое-что преподнесу. Я побью каждый рекорд МЛС" - заявил 37-летний швед.

Напомним, что Ибрагимович подписал с клубом соглашение до конца 2019 года.

В прошлом сезоне швед провел 27 игр, в которых отметился 22 голами и 6 ассистами.

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