Ибрагимович хочет, чтобы "Милан" платил ему 6 миллионов евро в год

1 Теги миланзлатан ибрагимович

Ибрагимович хочет, чтобы "Милан" платил ему 6 миллионов евро в годНападающий Златан Ибрагимович не хочет покидать "Милан", однако выдвигает требование для продолжения сотрудничества. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, 38-летний швед хочет, чтобы миланцы платили ему 6 миллионов евро в год. Но руководство клуба не согласно на такую сумму, в частности, директор Иван Газидис

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может перейти этим летом в "Хаммарбю". Также игроком интересуется "Монц", владельцем которого является Сильвио Берлускони.

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