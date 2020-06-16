Ибрагимович хочет, чтобы "Милан" платил ему 6 миллионов евро в год

Нападающий Златан Ибрагимович не хочет покидать "Милан", однако выдвигает требование для продолжения сотрудничества. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, 38-летний швед хочет, чтобы миланцы платили ему 6 миллионов евро в год. Но руководство клуба не согласно на такую сумму, в частности, директор Иван Газидис.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может перейти этим летом в "Хаммарбю". Также игроком интересуется "Монц", владельцем которого является Сильвио Берлускони.

Не пропустите: Игрок "Милан" закрутил роман с моделью по прозвищу "Тигрица": фото| http://soccernews.ru