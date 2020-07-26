Ибрагимович хочет получать в "Милане" 6 миллионов евро в год. Клуб может предложить лишь 4 млн

Агент форварда "Милана" Златана Ибрагимовича запросил у клуба зарплату 6 млн евро в год для своего клиента, утверждает журналист Николо Скира.

По данным источника, "россонери" готовы платить лишь 4 миллиона евро 38-летнему шведу. Соглашение футболиста с клубом истекает этим летом. Руководство "Милана" настаивает на продлении контракта.

В январе Ибрагимович вернулся в "Милан" и с тех пор забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.

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