Ибрагимович: "Хочу покорить США так же, как покорил Европу"

Новичок "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович высказался о своих амбициях после переезда в МЛС.

"Знаю, с чем и для чего я приехал сюда, что хочу сделать. Для меня это новое приключение, новый вызов. Хочу покорить США так же, как покорил Европу. Так что я сгораю от нетерпения. Я приехал сюда делать ровно то, что делал последние 23 года - побеждать. Это у меня в ДНК. Куда бы я ни перешёл, я всегда буду это делать" - цитирует 36-летнего шведа официальный сайт МЛС.

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