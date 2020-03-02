Ибрагимович и Доннарумма могут уйти из "Милана", если клуб покинут Мальдини и Бобан

Теги миланзлатан ибрагимовичджанлуиджи доннарумма

Ибрагимович и Доннарумма могут уйти из "Милана", если клуб покинут Мальдини и Бобан

Нападающий Златан Ибрагимович и голкипер Джанлуиджи Доннарумма могут покинуть "Милан" этим летом. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, футболисты уйдут из клуба, если руководитель футбольного отдела "Милана" Звонимир Бобан и технический директор "россонери" Паоло Мальдини покинут итальянскую команду.

Отмечается, что именно Бобан и Мальдини уговорили 38-летнего шведа продолжить карьеру в "Милане". 

После 25 туров Серии А "Милан" занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 36 баллов.

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