Ибрагимович и Фалькао - приоритетные цели "Милана"

Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне рассказал о трансферных целях клуба.

По его словам, миланцы ведут активный поиск нового нападающего.

"Мы продолжаем поиски форварда, но не спешим заключать какую-либо сделку. "Милан" мудро использует оставшееся время, чтобы не совершить ошибку. Ибрагимович и Фалькао? Мы не исключаем никаких вариантов. В списке потенциальных новичков "Милана" находятся шесть-семь имен. С некоторыми из них проще заключить контракт, нежели с остальными", - сказал он.

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