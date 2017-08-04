Ибрагимович и Фалькао - приоритетные цели "Милана"

Теги миланзлатан ибрагимовичрадамель фалькаомонако

Ибрагимович и Фалькао - приоритетные цели "Милана"Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне рассказал о трансферных целях клуба.

По его словам, миланцы ведут активный поиск нового нападающего. 

"Мы продолжаем поиски форварда, но не спешим заключать какую-либо сделку. "Милан" мудро использует оставшееся время, чтобы не совершить ошибку. Ибрагимович и Фалькао? Мы не исключаем никаких вариантов. В списке потенциальных новичков "Милана" находятся шесть-семь имен. С некоторыми из них проще заключить контракт, нежели с остальными", - сказал он.

Читайте: "Милан", "Эвертон", "Атлетик", "Марсель" идут дальше в Лиге Европы, ПСВ вылетает | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов