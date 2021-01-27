Ибрагимович и Лукаку едва не подрались в матче Кубка Италии (фото)

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Ибрагимович и Лукаку едва не подрались в матче Кубка Италии (фото)

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович и бельгийский форвард "Интера" Ромелу Лукаку поругались во время матча Кубка Италии.

В конце первого тайма защитник "Милана" Алессио Романьоли сбил Лукаку, чей привел бельгийца в ярость. На помощь партнеру по команде пришел Ибрагимович, который набросился на Лукаку. От драки игроков удержали одноклубники.

В начале второго тайма Ибрагимович сбил Александра Коларова, получил вторую желтую карточку и был удален.

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