Ибрагимович и Лукаку избежали дополнительных санкций за стычку в миланском дерби
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович и нападающий "Интера" Ромелу Лукаку дисквалифицированы на один матч Кубка Италии.
Швед наказан за удаление в недавнем дерби. Напомним, что красная карточка стала следствием двух предупреждений.
Бельгиец получил бан на одну игру из-за перебора жёлтых карточек. Он пропустит полуфинальный поединок с "Ювентусом".
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, дополнительных санкций за стычку друг с другом Ибрагимович и Лукаку избежали.
Не пропустите: Ибрагимович высказался о стычке с Лукаку в матче Кубка Италии. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Рома
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|26
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|7
|Милан
|27
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|Хеллас Верона
|26
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|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Торино
|26
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|Сампдория
|26
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|Дженоа
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|Лечче
|27
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|СПАЛ
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|Брешия
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|17