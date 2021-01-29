Ибрагимович и Лукаку избежали дополнительных санкций за стычку в миланском дерби

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Ибрагимович и Лукаку избежали дополнительных санкций за стычку в миланском дерби

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович и нападающий "Интера" Ромелу Лукаку дисквалифицированы на один матч Кубка Италии.

Швед наказан за удаление в недавнем дерби. Напомним, что красная карточка стала следствием двух предупреждений.

Бельгиец получил бан на одну игру из-за перебора жёлтых карточек. Он пропустит полуфинальный поединок с "Ювентусом".

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, дополнительных санкций за стычку друг с другом Ибрагимович и Лукаку избежали.

Не пропустите: Ибрагимович высказался о стычке с Лукаку в матче Кубка Италии. | http://soccernews.ru
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