Ибрагимович и Лукаку избежали дополнительных санкций за стычку в миланском дерби

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович и нападающий "Интера" Ромелу Лукаку дисквалифицированы на один матч Кубка Италии.

Швед наказан за удаление в недавнем дерби. Напомним, что красная карточка стала следствием двух предупреждений.

Бельгиец получил бан на одну игру из-за перебора жёлтых карточек. Он пропустит полуфинальный поединок с "Ювентусом".

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, дополнительных санкций за стычку друг с другом Ибрагимович и Лукаку избежали.

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