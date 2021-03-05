Ибрагимович и Михайлович спели песню на музыкальном фестивале

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович и главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович приняли участие в конкурсе песни.

Ежегодный музыкальный фестиваль в городе Сан-Ремо в этот раз продлится со 2 по 6 марта.

Спортсмены подготовили для концерта песню Io vagabondo ("Я бродяга") итальянской группы I Nomadi. Зацените, что из этого получилось!

Get a striker who can do it all. Calcio legend and a singer. There can only be one ZLATAN #Ibrahimovic #sanremo pic.twitter.com/WFxQTiOMvV — TheMilanGuys (@TheMilanGuys) March 5, 2021

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