Ибрагимович и Михайлович спели песню на музыкальном фестивале

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович и главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович приняли участие в конкурсе песни.

Ежегодный музыкальный фестиваль в городе Сан-Ремо в этот раз продлится со 2 по 6 марта.

Спортсмены подготовили для концерта песню Io vagabondo ("Я бродяга") итальянской группы I Nomadi. Зацените, что из этого получилось!

Get a striker who can do it all. Calcio legend and a singer. There can only be one ZLATAN #Ibrahimovic #sanremo pic.twitter.com/WFxQTiOMvV