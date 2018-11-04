Ибрагимович и "Милан" не могут согласовать сроки контракта

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может перейти в "Милан".

Как сообщает Football Italia, "россонери" планирует подписать шведа до конца сезона, однако игрок хочет получить соглашение на 1,5 года.

Кроме того, неизвестно потянет ли "Милан" зарплату Ибрагимовича, которая в МЛС составляет 4 миллиона евро в год.

В этом сезоне на счету Ибрагимовича 22 гола и 6 результативных передач в 27 играх.

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