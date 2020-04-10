Ибрагимович и Погба обменялись трюками с мячом

Форвард Златан Ибрагимович бросил вызов хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.

38-летний швед выложил видео, в котором он забил мяч пяткой в корзину. "Игра окончена", - подписал видео Ибрагимович.

Француз ответил ему видео, где забил мяч пяткой в баскетбольное кольцо после отскока от стены.

"Это была честь сразиться со львом и победить его. Вот теперь игра окончена", - написал Погба.

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