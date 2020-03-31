Ибрагимович и Погба запустили новый челлендж, продемонстрировав навыки фристайла

1 Теги златан ибрагимовичмиланполь погбаманчестер юнайтед

Ибрагимович и Погба запустили новый челлендж, продемонстрировав навыки фристайла

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович и французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба запустили новый челлендж, продемонстрировав навыки фристайла.

Швед почеканил мяч, а затем поприседал, удерживая его на груди. Француз продемонстрировал финты, после чего ногой отправил мяч в баскетбольную корзину. Также в челлендже поучаствовала девушка-фристайлер Лиза Зимуш.

В данный момент Ибрагимович и Погба находятся в карантине из-за угрозы распространения китайского коронавируса. Из-за пандемии в Европе приостановлены все чемпионаты, кроме Беларуси.

Не пропустите: Ибрагимович зимой отказал английскому клубу ради "Милана". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Ибра ничем не удивил, а вот Погба - молодец!

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